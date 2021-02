Na Północy Szczecina rusza kolejny remont

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

We wtorek rozpoczyna się modernizacja skrzyżowania ulic Stołczyńskiej, Ornej i Celulozowej w Szczecinie. Do końca marca drogowcy przebudują tu sieć teletechniczną i kanalizację deszczową, jak również przeprowadzą częściowy remont jezdni i chodników. Całkowity koszt tej inwestycji, to prawie milion złotych.

W pierwszym etapie prac drogowcy częściowo zamkną ulicę Stołczyńską i wprowadzą na niej ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Zamkną także wjazd na ulicę Orną na skrzyżowaniu ulic Nehringa i Sprinterskiej. Przesuną również przejścia dla pieszych oraz przystanki autobusowe dla linii nr 63, 102 i 526.