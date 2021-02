Niemcy: "Potrzeba aktualizacji akcji szczepień"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Berliński Instytut Roberta Kocha poinformował we wtorek o ponad 6 tysiącach nowych przypadków koronawirusa. Kanclerz Angela Merkel uważa, że zwiększenie dostaw szczepionek da nadzieję na opanowanie pandemii przed końcem lata.

Premier Bawarii Markus Söder zażądał we wtorek niezwłocznej reorganizacji w zakresie programu szczepień.



Szef partii CSU zaznaczył, że poniedziałkowy szczyt z przedstawicielami koncernów farmaceutycznych przekonał go o pilnej potrzebie aktualizacji akcji szczepień, szczególnie w kontekście ustalania grup priorytetowych. - Obecne trudności nie wiążą się jedynie z łańcuchami dostaw. Stosowanie preparatu firmy AstraZeneca dopuszczone jest jedynie u osób do 65. roku życia, co sprawia, że nie wszystko przebiega zgodnie z planem - stwierdził Markus Söder w rozmowie z ARD.



Po poniedziałkowym posiedzeniu z premierami landów, przedstawicielami Unii i producentami szczepionek kanclerz Angela Merkel poinformowała, że mimo zaistniałych problemów logistycznych każdy obywatel będzie miał możliwość zaszczepienia się jeszcze przed końcem lata. Według jej zapewnień, do końca czerwca ma dotrzeć do Niemiec prawie 100 mln dawek preparatów na Covid-19.



Szefowa rządu ogłosiła poza tym narodowy plan szczepień, mający zagwarantować bardziej przejrzystą kampanię informacyjną.