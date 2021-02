Polka atakuje drugi najwyższy szczyt świata

Polska himalaistka podejmuje próbę ataku szczytowego na K2. Magdalena Gorzkowska ma szansę stać się pierwszą kobietą, która w zimie zdobędzie drugi najwyższy szczyt świata.

Po wielu dniach załamania pogody, która skutecznie uniemożliwiała akcję górską, prognozy wskazują na kilka dni poprawy - mówi Gorzkowska. - Przed nami okno pogodowe. Kilka dni pozwalające na atak szczytowy. Wychodzimy z bazy. Idziemy do obozu pierwszego, w środę do obozu drugiego, następnie wychodzimy i zatrzymujemy się na chwilę odpoczynku w obozie trzecim i atakujemy szczyt prosto z obozu trzeciego.Pierwszy raz zimą na wierzchołku K2, nieco ponad dwa tygodnie temu stanęło 10 nepalskich wspinaczy. Dziewięciu używało butli z tlenem, jeden Nirmal Purja wspinał się bez dodatkowego tlenu.K2 mierzący 8611 metrów położony jest w Karakorum w Pakistanie. To drugi najwyższy szczyt świata, który pozostawał ostatnim niezdobytym dotąd zimą ośmiotysięcznikiem.