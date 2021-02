65-latka przechytrzyła oszusta

Fot. pixabay.com / sabinevanerp (CC0 domena publiczna)

Próbował wyłudzić pieniądze metodą na policjanta - 65-latka jednak nie dała się oszukać. Seniorka przechytrzyła oszusta i powiadomiła policja.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Mieszkanka miejscowości Człopa w powiecie wałeckim odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako policjant śledczy. Oszust poinformował kobietę o prowadzonej akcji, która jest wymierzona w złodziei pieniędzy z kont bankowych. Jak mówił, mieli oni wypłacić pieniądze także z jej konta bankowego. W ten sposób mężczyzna chciał uzyskać dane i hasło do konta seniorki. Po czym fałszywy policjant zaproponował, by kobieta zadzwoniła na numer alarmowy 112 by potwierdzić jego tożsamość.



Wtedy 65-latka zorientowała się, że to oszustwo o jakim wcześniej słyszała w mediach. Zakończyła rozmowę, a później powiadomiła o zdarzeniu prawdziwych policjantów.