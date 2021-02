Rusza przebudowa oczyszczalni w Międzyzdrojach. "Rozwój na kilka dziesięcioleci" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rozpoczyna prace przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Międzyzdrojach. Wykonawca już instaluje się na jej terenie.

Właściwa przebudowa zacznie się jednak dopiero po sezonie - mówi Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów.



- Nie możemy doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli tu jakieś zawirowania wodno-kanalizacyjne w szczycie sezonu, dlatego tak chcemy przeprowadzić te prace, że ich szczyt przypadnie na okres jesienno-zimowy, a ten moment to jeszcze prace projektowe, technologiczne - wyjaśnia Bobek.



Jak podkreśla Mateusz Bobek, to jedna z kluczowych dla miasta inwestycji.



- Ta inwestycja zapewnia rozwój miasta na najbliższych kilka dziesięcioleci ze względu na to, że nie będziemy się tym przejmować, tylko będą mogły powstawać nowe osiedla, nowe jednostki, będziemy mogli przyjmować większą liczbę turystów, będziemy gotowi na większą liczbę mieszkańców - zapewnia Bobek.



Modernizacja oczyszczalni ma zakończyć się w lipcu przyszłego roku. Koszt to ponad 64 miliony złotych. Międzyzdroje uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych.