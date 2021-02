Mieli podróbki leków warte miliony złotych. Policja rozbiła gang

Leki onkologiczne, psychotropowe, anaboliki o łącznej wartości 25 milionów złotych przejęli policjanci CBŚP. Podczas międzynarodowej operacji we współpracy ze służbami Włoch i Francji zatrzymano 13 osób podejrzanych o produkcję podrabianych leków.

Z informacji śledczych wynikało, że od 2018 roku gang sprowadził do Polski z Azji prawie pół tony substancji, z których następnie poza granicami naszego kraju produkowano podrabiane leki największych światowych koncernów. Następnie leki były sprzedawane przez strony internetowe. Do obrotu trafiały też oryginalne medykamenty kradzione z magazynów fabryk leków.



W województwie mazowieckim, łódzkim i zachodniopomorskim CBŚP zatrzymało 11 podejrzanych osób, kolejne dwie wpadły w ręce włoskiej i francuskiej policji. Służby zabezpieczyły komponenty i gotowe leki, fałszywe dowody osobiste i narkotyki.



Osiem osób usłyszało zarzuty między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w tym dwie osoby zarzuty kierowania nią. Dziewięciu podejrzanych trafiło do tymczasowego aresztu.