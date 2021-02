WIDEO: Sekcja Prasowa 12 SDZ, montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Mróz i zalegający śnieg nie przeszkadzają żołnierzom 12. Dywizji Zmechanizowanej. Na poligonie w Drawsku Pomorskim trwają zawody użyteczno-bojowe, które wyłonią najlepszych mundurowych ze szczecińskiej jednostki.

To rywalizacja nie tylko w konkurencjach sprawnościowych. Przed żołnierzami również test z wiedzy teoretycznej. W zawodach bierze udział kilkaset osób - relacjonuje major Marcel Podhorodecki, rzecznik prasowy 12. Dywizji Zmechanizowanej.



- Zimno, mróz, pogoda niesprzyjająca, to dla nas najlepsze warunki właśnie na takie zawody użyteczno-bojowe. Wiele lat niestety nie mieliśmy śniegu tutaj na naszym terenie, więc teraz zarówno żołnierze, jak i organizatorzy są bardzo zadowoleni. Im trudniej, tym lepiej dla żołnierzy 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej - zapewnia Podhorodecki.



Najlepsi żołnierze zakwalifikują się do kolejnego etapu zawodów użyteczno-bojowych na szczeblu centralnym. Rywalizacja zakończy się w czwartek.