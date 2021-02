Hołownia odbierze PO głosy? Napieralski o obecnej sytuacji na scenie politycznej

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Możliwe zwycięstwo Hołowni nad PO - na ten moment to "'wróżenie z fusów". Tak poseł klubu KO Grzegorz Napieralski komentował w "Rozmowie pod Krawatem" ostatnie sondaże, dające coraz większe poparcie dla nowej partii, kosztem dotychczasowego lidera opozycji.

Zdaniem Napieralskiego, niegdyś także szefa SLD, polska polityka doświadczyła już nagłych wzrostów nowych ugrupowań, które ostatecznie nie przetrwały próby czasu.



Czy projekt Szymona Hołowni wygra z PO? Do wyborów jeszcze bardzo dużo czasu, odpowiadał Napieralski. - Nie wiem i chyba nigdy nie można nic przewidywać. To trochę wróżenie z fusów. Proszę pamiętać, że historia pokazuje bardzo jaskrawo, że powstawały różne byty polityczne i szybko awansowały w sondażach, później szybko z tej sceny znikały. Sam byłem po części jako szef partii ofiarą takiego bytu politycznego, pod tytułem Ruch Janusza Palikota, którego już dziś przecież nie ma na scenie politycznej. Naprawdę trudno więc wyrokować.



Według uśrednionych pomiarów socjologa Marcina Palade, licząc od października do stycznia, Polska 2050 Szymona Hołowni zyskała 2,5 procent poparcia, gdy PO w tym samym czasie straciło 6 procent wyborców. "Blisko, coraz bliżej" - komentuje naukowiec w mediach społecznościowych.