Szpargałek ponownie zaprasza

Znowu będzie można zdobyć skarby z drugiej ręki, a przy okazji pomóc potrzebującym.

Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa wraca Galeria Szpargałek. Zamknięta była przez kilka ostatnich miesięcy, teraz otwiera się dla poszukiwaczy skarbów, ale są pewne warunki.Galeria otwarta będzie od czwartku, ale wizytę trzeba wcześniej umówić telefonicznie. Tylko zapisani wcześniej mieszkańcy będą mogli zwiedzić magazyny charytatywnej galerii.Szpargałek będzie czynny dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki od godz. 10-18.Umówić się na wizytę można codziennie między godz. 10 a 18, pod numerem telefonu: 510 647 839.Przewidywane czas wizyty to 30 minut. Mogą w niej wziąć udział jednocześnie dwie osoby."Szpargałek" działa w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej. Sprzedawane w nim są przedmioty, które mieszkańcy oddali do szczecińskich ekoportów. Można tam znaleźć m.in. meble, zabawki, naczynia czy książki. Pieniądze, które płacimy za przedmioty trafiają na konta organizacji pożytku publicznego.Na miejsce należy przyjść już z dowodem wpłaty darowizny na wybraną przez siebie organizacją. Ich lista dostępna jest na stronie www.ekoporty.szczecin.pl