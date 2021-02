Bezpieczniej na kolei w regionie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

O ponad jedną trzecią spadła w województwie zachodniopomorskim liczba kradzieży, dewastacji i wypadków na terenach kolejowych. Ogółem w Polsce zdarzeń tych zanotowano prawie 6,5 tysiąca, a w naszym regionie niecałe 300.

W ubiegłym roku, obok standardowych kontroli, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, wspomagali także działania związane z pandemią koronawirusa.



- Przy współpracy z Policją i Strażą Graniczną prowadzili pomiary temperatury u podróżnych w pociągach wjeżdżających na teren Polski - mówi Sławomir Świerczyński ze Straży Ochrony Kolei w Szczecinie. - W tej chwili ruch międzynarodowy nie odbywa się intensywnie, ale na początku jak zaistniała ta pandemia, wojewoda zachodniopomorski nałożył na nas obowiązek kontroli temperatury ciała osób wjeżdżających do Polski. My takich kontroli dokonywaliśmy na przejściu granicznym Szczecin-Gumieńce.



We wszystkich działaniach z tym związanych uczestniczyło w ubiegłym roku ponad stu funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei.