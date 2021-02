Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uwaga pasażerowie szczecińskiej komunikacji miejskiej. Nie kursują tramwaje w okolicach pętli Pomorzany.

Przyczyną utrudnień jest zerwana sieć trakcyjna, która unieruchomiła w tej części miasta trójki, czwórki, szóstki, jedenastki i dwunastki.



Obecnie tramwaje linii nr 3 i nr 6 zawracane są przez ulicę Dworcową. Natomiast czwórki, jedenastki i dwunastki kierowane są ulicami Jagiellońską i Bohaterów Warszawy do placu Gałczyńskiego.



Na odcinkach od pętli Pomorzany do placu Szarych Szeregów oraz do Stoczni Szczecińskiej uruchomiono już dwie zastępcze linie autobusowe.