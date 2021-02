"Bardzo się cieszymy, że przetrwaliśmy". Pierwsze urodziny Jadłodzielni z Dębna [ZDJĘCIA]

Jadłodzielnia z Dębna ma za sobą rok działalności. Potrzeby są ogromne i jak mówią wolontariusze - jedzenia przydałoby się więcej.

- Czasami z tego korzystam. - Przede wszystkim pieczywo z piekarni. - Takie miejsce jest potrzebne. Wczoraj było ponad 20 osób - mówią potrzebujący.- Rozdajemy to co mamy. Został jeszcze makaron - mówi pełniąca dyżur Ewa Bajkiewicz, członek Dębnowskiej Rady Seniorów.- Bardzo się cieszymy, że przetrwaliśmy. Bo z darczyńcami na terenie Dębna bywa różnie. Smutna prawda jest taka, że tylko jedna piekarnia nas tutaj wspiera. Dużo jedzenia nadal się marnuje, dużo chleba się wyrzuca. Cały czas jest apel o przynoszenie żywności - mówi wolontariuszka Edyta Szyfmon.W Jadłodzielni w Dębnie można dostać nie tylko żywność. Punkt zbiera także zabawki i książki dla dzieci. Mieści się ona przy ulicy Słowackiego 50 (na wprost skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego). Otwarta jest od wtorku do soboty w godz. 9-10.Osoby zainteresowane pomocą mogą kontaktować się po przez fanpage Jadłodzielni na Facebooku lub e-mail: jadłodzielniadebno@gmail.com.