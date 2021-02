500 plus "zakorzenione w świadomości" Polaków. Na co rodzice wydają pieniądze?

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Prawie pięć i pół miliarda złotych - tyle do tej pory trafiło do kieszeni rodziców na Pomorzu Zachodnim z programu "Rodzina 500 plus". Od pierwszego lutego znów można składać wnioski.

Tylko jednego dnia w naszym regionie wpłynęło 30 tysięcy formularzy - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- To pokazuje nam skalę zainteresowania polskich rodziców, polskich rodzin tym programem. Ten program, że tak powiem, zakorzenił się w świadomości polskich rodzin i świetnie, bardzo dobrze, że Polacy chcą z tego korzystać - mówił Bogucki.



Starszy asystent rodziny MOPR w Szczecinie Bożena Makowiecka zwracała natomiast uwagę, że nie da się kontrolować tego, na co rodziny wydają otrzymane wsparcie.



- Z perspektywy mojego doświadczenia zawodowego widzę wśród naszych rodzin wydatkowanie pieniążków nie na te cele, na które są głównie przeznaczone. Incydentem są trzy, cztery rodziny, które rzeczywiście myślą o inwestycji w swoje dzieci.



W naszym województwie z programu "Rodzina 500 plus" korzysta ponad ćwierć miliona dzieci.