Nowogardzka parafia zachęca do dzielenia się jedzeniem. Pierwszy taki punkt

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pierwsza parafialna jadłodzielnia w regionie powstała w Nowogardzie. To lodówka połączona z półkami na żywność. Jedzeniem w każdej chwili można się podzielić jak i - za darmo - poczęstować.

Pomagamy od lat potrzebującym - półki, na żywność istnieją w wielu miejscach, postanowiliśmy, że i my spróbujemy - tłumaczy inicjator - ks. proboszcz Grzegorz Legutko z parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie.



- Ludzie dzielą się tym, co im zostało - coś z obiadu, może robią kanapki i jest też piękny odzew ludzi, którzy zaczynają już też przynosić. Mam nadzieję, że to wszystko zacznie działać z korzyścią dla nas, bo możemy dać tam żywność, i dla biednych, bo mogą z niej skorzystać - wyjaśnia ks. Legutko.



Lodówka jest otwarta całą dobę - można przynieść produkty świeże, takie jakie sami chcielibyśmy zjeść.



- Ale również obok zachęcamy do włożenia do spiżarni: chleba oleju, może nawet ktoś kupi landrynki czy czekoladę, makaron - tłumaczy duchowny.



Lodówka ze spiżarnią stoi przy domu parafialnym od strony wjazdu z ulicy Wyszyńskiego.

Półka do dzielenia się posiłkiem powstała we współpracy z parafialnym Caritas.