Fot. UM Szczecin.

Wraca Galeria Szpargałek. Szczecinianie od czwartku znów mogą zdobyć skarby z drugiej ręki, a przy okazji pomóc najbardziej potrzebującym.

W Szpargałku będzie obowiązywał ścisły reżim sanitarny - tłumaczy Andrzej Kus, rzecznik prasowy miasta do spraw komunalnych.



- By wejść do magazynów będzie trzeba jednak wcześniej zadzwonić do pracowników i umówić się na konkretną godzinę. Nie ma możliwości, by ktokolwiek mógł skorzystać z tego miejsca w inny sposób. Pracownicy od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 czekają pod numerem telefonu: 510 - 647 - 839 - tłumaczy Kus.



Szpargałek będzie czynny dwa razy w tygodniu: we wtorki i czwartki od 10 do 18. Na razie jednak limity miejsc na najbliższe terminy są wyczerpane.