Olbrzymia morska Księga Honorowa w cyfrowych zasobach Książnicy

Księga Honorowa Kapitanów Żeglugi Wielkiej do obejrzenia na stronie Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

To jeden z pierwszych dokumentów, jaki znalazł się w tworzonej Kolekcji Morskiej Biblioteki. Chcemy zamieszczać tam wszystkie pamiątki, dokumenty i wspomnienia ludzi związanych z gospodarką morską - mówi kapitan Włodzimierz Grycner.- Sfotografowałem już całą, 9-kilogramową książkę. 668 zdjęć Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej. Przesłałem je już do Książnicy i myślę teraz, że można by było zrobić następne działy - mówi Grycner.Dokumenty są skanowane i umieszczane w tzw. Kolekcji Morskiej - mówi Lilia Marcinkiewicz z Książnicy Pomorskiej.- W tej chwili jest już sporo, bo to są dokumenty piśmiennicze czy zbiory prywatne. Np. pana Wojciecha Bojarskiego, zdjęcia ze wszystkich podróży, okrętów, statków itd., związanych z historią środowiska morskiego - mówi Marcinkiewicz.Kapitan Włodzimierz Grycner zwrócił się do 15. stowarzyszeń związanych z gospodarką morską o przekazywanie ważnych dokumentów i wspomnień do Kolekcji Morskiej Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa działa od 2008 roku.