Słodycze na tłusty czwartek w konkursie Radia Szczecin

Radio Szczecin i Asprod zadbają o to, żeby właściwie obchodzić tłusty czwartek. Kupony na słodkości są do zdobycia w naszym radiowym konkursie.

Wystarczy napisać w specjalnie przygotowanym formularzu , czym dla was jest tłusty czwartek i jak go spędzacie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy voucherami na słodycze. Mowa nie tylko o pączkach, bo jeżeli za nimi nie przepadacie, możecie wybrać na przykład faworki.Nasza akcja potrwa do 11 lutego. Ze względów bezpieczeństwa vouchery będzie można zrealizować do końca miesiąca w dowolnym punkcie Asprod.