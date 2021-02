Szpargałek wraca po przerwie. Co się zmieniło? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Po pandemicznej przerwie wróciła Galeria Szpargałek. Szczecinianie od czwartku znów mogą szukać skarbów z drugiej ręki, a przy okazji pomóc potrzebującym.

Jak mówiły naszemu reporterowi pierwsze klientki, można się już było stęsknić za Szpargałkiem: - Czekałam kilka miesięcy aż otworzą od nowa, bo jest to miejsce, gdzie można znaleźć wiele skarbów i dać im drugie życie. - Gitarę w pokrowcu znalazłam. Syn planował rozpocząć naukę gry na gitarze i takim zrządzeniem losu akurat znalazłam.



- Zainteresowanie jest duże - dodawała, pracująca w ekoporcie przy ulicy Arkońskiej, Kamila Sadkowska: - Do 18:00 są, tak naprawdę telefon dzwoni non stop. Jestem w domu, to też odbieram. Zapisują się i nie przekładają godzin, także chcą jak najszybciej się z nami spotkać. No i tęsknią.



Szpargałek będzie czynny dwa razy w tygodniu - we wtorki i czwartki od 10 do 18. Przed przyjściem trzeba umówić się telefonicznie na konkretną godzinę.