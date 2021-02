Część nowogardzkich firm będzie zwolniona z podatku od nieruchomości

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Firmy w Nowogardzie będą zwolnione z podatku od nieruchomości, jeżeli poniosły straty w wyniku epidemii - taką decyzję podjęła Rada Miejska Nowogardu.

Radni obniżyli też próg, od którego będzie należał ten przywilej - mówi Jowita Pawlak, wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Nowogardzie.



- Uchwała ws. podatku od nieruchomości została podjęta jednogłośnie. Nastąpił jeszcze lepszy dla przedsiębiorców wskaźnik. Przyjęliśmy 30-procentowy spadek przychodów, a nie 40., jak było w początkowym projekcie uchwały - mówi Pawlak.



Nie udało się natomiast radnym Nowogardu znieść opłaty alkoholowej dla restauracji i hoteli, które poniosły straty w wyniku epidemii. Poprawiona uchwała trafi na najbliższą sesję Rady Miasta.



- Uchwała o zwolnieniu z opaty alkoholowej musiała zostać wycofana z porządku obrad z uwagi na to, że nie wszyscy, którzy wnoszą te opłaty, wnieśli je do 31 stycznia. Był to taki błąd prawny, który ją wykluczył. Uchwała będzie procedowana na najbliższej sesji, 24 lutego - mówi wiceprzewodnicząca Rady Miasta w Nowogardzie.



Zwolnienia z podatku od nieruchomości czy opłaty alkoholowej są możliwe dzięki podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy "covidowej".