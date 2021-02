To dopiero początek utrudnień z przejazdem ul. Gdańską...

Ulica ta - w związku z przebudową Estakady Pomorskiej - jest od kilku tygodni zwężona do dwóch pasów. Jednak to nie koniec utrudnień - zapowiada miasto.

Niemal codziennie, zwłaszcza w godzinach szczytu, tworzą się tam kilometrowe korki.- To dopiero początek - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie Piotr Zieliński. - Kolejne etapy robót będą wiązały się na pewno z większymi ograniczeniami w ruchu, to są oczywiście wyłączenia kolejnych pasów ulicy Gdańskiej czy też tych jezdni wspomagających.Nasi słuchacze zwracali uwagę, że na wiadukcie niewiele się dzieje, prace odbywają się zgodnie z harmonogramem, a zima nie przeszkadza - zapewniał Piotr Zieliński.- Większość robót aktualnie nie toczy się na samej górze, tylko pod samą Estakadą, czyli przy wzmacnianiu tych samych filarów choćby. Tam oczywiście można zejść na dół zobaczyć, że robotnicy są. Nie jest to może spektakularne i widoczne, ale na pewno te prace się toczą - tłumaczył Zieliński.Wartość inwestycji to blisko 45 mln zł, prace mają m.in. zwiększyć nośność obiektu i mają zakończyć się pod koniec przyszłego roku.