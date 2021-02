Nowa miejska ogrodnik o planowaniu zieleni w centrum

Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin] | Jest nowy Ogrodnik Miasta

Nadzór nad inwestycjami, aby nie dochodziło do niepotrzebnych wycinek drzew, latem koszenie trawników przy pasach drogowych, program inwentaryzacji zieleni w mieście - między innymi o tym mówiła - w czwartek szczecińskim radnym komisji gospodarki komunalnej - nowa miejska ogrodnik.

Marta Safader-Domańska urzęduje od 1 stycznia tego roku. Radni pytali ją między innymi o to, jak zamierza pilnować miejskich inwestycji, aby nie dochodziło do nagłaśnianych później przez aktywistów niepotrzebnych wycinek.



- Przygotowujemy zarządzanie, zgodnie z którym wszelkie inwestycje, które będą - od momentu wejścia w życie tego zarządzenia - planowane w mieście będą podlegały uzgodnieniu z wydziałem ochrony środowiska - mówiła nowa miejska ogrodnik w Szczecinie.



Inne pytanie do Safader-Domańskiej dotyczyło koszenia - bądź nie koszenia - trawników w mieście, tak jak zdarzyło się w ubiegłym roku. Części mieszkańców przeszkadzały "chaszcze", inni podkreślali, że to zapobiega wysuszaniu zieleni.



- Tam, gdzie jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa, czyli pasy drogowe, pobocza, tam gdzie nie ma chodników. Oczywiście miejsca reprezentacyjnie będą koszone, ale nadal będą w mieście miejsca, które będą koszone rzadziej - tłumaczyła Safader-Domańska.



Marta Safader-Domańska jest absolwentką architektury krajobrazu na ZUT-cie. Formalnie pracuje w urzędzie miasta, w wydziale ochrony środowiska. Wcześniej to stanowisko było w strukturze ZUKu.