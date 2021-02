Pierwsza parafialna jadłodzielnia w regionie

Jadłodzielnia w Szczecinie działa już tylko w jednym punkcie, czyli przy ulicy Żołkiewskiego. W piątek otwarty będzie do godz. 17. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dopiero co otwarta, a już cieszy się ogromnym zainteresowaniem - mowa o pierwszej parafialnej jadłodzielni w regionie, która właśnie powstała w Nowogardzie.

To lodówka i obok półki na żywność. Każdy może coś zostawić, ale i poczęstować się tym, czego potrzebuje.



- To nowość, ale już wiemy, że się przyjęła... - tłumaczy inicjator - ks. proboszcz Grzegorz Legutko z parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie. - Ostatnio włożyłem o godzinie 11:45 kilka kanapek przygotowanych. Po mszy, żadnej z tych kanapek już nie było.



Zostawić można wszystko to, co jest nadal świeże. - Najważniejsze, żeby ktoś włożył i ktoś zabrała. Chodzi to, aby ktoś był przy tym szczęśliwy - dodaje ks. Legutko.



Szafka z lodówką, przy domu parafialnym od strony ulicy Wyszyńskiego, jest otwarta całą dobę - w każdej chwili można z niej skorzystać.