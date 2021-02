Niemiecka prasa krytykuje politykę rządu w sprawie Nawalnego

Kara kolonii karnej dla Aleksieja Nawalnego wywołała falę krytyki wśród zachodnich polityków.

Kanclerz Angela Merkel domaga się jak najszybszego wypuszczeni skazanego krytyka Kremla na wolność oraz "zakończenia przemocy wobec uczestników pokojowych demonstracji", jednak niemiecka prasa krytykuje działania niemieckiego rządu."Frankfurter Allgemeine Zeitung" czy "Berliner Zeitung" zarzucają rządowi Niemiec, że krytykując aresztowanie opozycjonisty, jednocześnie trwa przy Nord Stream 2 i myśli o kupnie rosyjskiej szczepionki.Zdaniem prasy, reakcja Niemiec w tej sprawie jest "powściągliwa" i sprowadziła się do ogólnych słów potępienia i do nieśmiałego grożenia sankcjami.Rząd niemiecki obawia się przede wszystkim, że projekt Nord Stream 2 może jeszcze w ostatniej chwili upaść. Jak pisze "Bädische Zeitung": "niemieckiemu rządowi nie brakuje pięknych słów, by skrytykować reżim po aresztowaniu opozycjonisty. Tylko że same słowa nie wystarczą, ponieważ równolegle do publicznie okazywanego oburzenia, rząd niemiecki uparcie trzyma się niemiecko-rosyjskiego projektu rurociągu Nord Stream 2. Tym samym wspiera reżim Gazpromu, który chce wprowadzić szef Kremla Władimir Putin, zamiast szukać porozumienia ze społeczeństwem obywatelskim w Rosji."