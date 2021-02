Są chętni na budowę kolejnego fragmentu S6

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Pięć firm złożyło oferty na realizację ostatniego z trzech odcinków drogi ekspresowej S6 między Słupskiem a Lęborkiem.

Przetarg dotyczy fragmentu S6 od końca obwodnicy Słupska do węzła Bobrowniki. Będzie on realizowany, podobnie jak pozostałe, w formule "Projektuj i buduj". Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczyła na to zadanie 750 mln zł.



Wybrana firma będzie miała za zadanie zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi między obwodnicą Słupska (węzłem w Redzikowie) a węzłem Bobrowniki o długości około 16 km.



W budowie w województwie pomorskim są już trzy odcinki S6 między Bożympolem Wielkim a Gdynią o łącznej długości około 41 km.



Natomiast w fazie przetargu jest siedem odcinków drogi ekspresowej o łącznej długości około 100 km.



W trzecim kwartale tego roku odbędą się przetargi na odcinki od Koszalina do obwodnicy Słupska, obecnie kończy się sporządzanie projektów budowlanych i wykonawczych.



Cała trasa S6 zostanie ukończona w 2025 r.