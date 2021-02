Eksperci RSnW o tym, co przyniesie polityczna wiosna

Sejm. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Mamy do czynienia z daleko idącą stabilizacją - powiedział w "Radiu Szczecin na Wieczór" socjolog polityki Marcin Palade o ostatnich analizach trendów w polityce.

Jeżeli chodzi o styczeń, to poza jednym, istotnym statystycznie elementem sprowadzającym się do wymiany wyborców między Koalicją Obywatelską, która straciła na rzecz ruchu Hołowni - Polska 2050, tak w przypadku pozostałych ugrupowań mamy stabilizację notowań - mówił Palade. - Te zmiany, nawet jeśli są w granicach 0,5 - 1,5 punktu procentowego, to one są statystycznie dla oka niezauważalne.



Zmiany jednak są zauważalne w pozycji prawicy. - Z całą pewnością częściowo Zjednoczona Prawica odbudowała swoje poparcie, utracone po manifestacjach listopadowych. Natomiast, nie odbudowała go w pełni - tłumaczy Palade.



Tymczasem Zjednoczona Prawica zapowiada Nowy Polski Ład, Nowy Ład, czyli nowy program rządu. Strategia na okres, kiedy Polska zacznie wychodzić z pandemii ma być gotowy na przełomie lutego i marca.