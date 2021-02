Terminal LNG w Świnoujściu. Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Gwałtownie wzrosła sprzedaż gazu skroplonego do cystern w terminalu LNG w Świnoujściu.

Według informacji przekazanych przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, sprzedaż gazu skroplonego załadowywanych na ten środek transportu w 2020 roku wzrosła o 50 procent w porównaniu do 2019 r.



Gaz z cystern trafia głównie do dużych firm spożywczych oraz hoteli, gdzie stanowi źródło ogrzewania. Rozwożony jest też do tzw. wyspowych sieci gazu. Jest ich w Polsce 56.



W terminalu LNG w Świnoujściu załadowano już 10 tysięcy cystern. W ubiegłym roku trafiło na ten środek transportu 60 tysięcy ton skroplonego gazu.