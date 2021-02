Są nadal środki na rozbudowę linii autobusowych w regionie [WIDEO]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

10 samorządów naszego regionu złożyło wnioski w ramach obecnego naboru funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

To powiat sławieński i 9 gmin, które ubiegają się o dopłaty w łącznej wysokości 2 milionów 300 tysięcy złotych.



Na ten cel wojewoda zachodniopomorski przeznaczyć może w sumie ponad 47,5 mln złotych. Stąd zapowiedź kolejnego naboru, który, zostanie ogłoszony prawdopodobnie w ciągu najbliższych kilku miesięcy - mówi Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.



- W tej puli ponad 47 i pół miliona złotych, na razie nieco 10 milionów złotych zostało dopiero rozdysponowanych. Na pewno takie ogłoszenia będą, więc zachęcamy wszystkie samorządy, gminy i powiaty, ale również województwo do tego, aby składały takie wnioski. Na pewno będziemy bardzo chętnie rozpatrywać te wnioski, tak aby tych połączeń było jak najwięcej - zapewnia Bogucki.



W ramach obecnego naboru, samorządy naszego regionu starają się o utworzenie 25 linii o łącznej długości ponad 1.000 kilometrów. Ostateczna decyzja w tej sprawie powinna zapaść do końca lutego.