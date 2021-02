Mimo epidemii budowa Fabryki Wody idzie zgodnie z planem [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

W piątek podpisano umowę z firmą, która przygotuje wystawę w edukatorium w powstającej Fabryce Wody.

Zajmie się tym firma Mae Multimedia Art. & Education Sp. z o.o. Będzie musiała zaprojektować wnętrze Centrum Edukacyjnego, w tym także przygotować eksponaty. Ma na to półtora roku od dnia podpisania umowy.



Przewodnim tematem wystawy będzie woda, jej znaczenie, rola, występowanie, a także wpływ na nasze życie i cywilizację. Będzie podzielona na sześć bloków tematycznych, to m.in. hydroinżynieria i cywilizacja wody - mówi Katarzyna Trojanek, wiceprezes spółki.



- Cała wystawa jest zbudowana na zasadzie: nauka przez zabawę. Czyli głównie to ma być miejsce, w którym będziemy się dobrze czuli, bawili, fajnie spędzali czas, a przy okazji będziemy mogli coś z tego wynieść. Dzieci będą mogły np. zamknąć się w wielkiej bańce mydlanej czy stworzyć chmurę - mówi Trojanek.



Budowa aquaparku idzie zgodnie z planem, prace są już bardzo zaawansowane - dodawał Konrad Stępień, prezes zarządu spółki Fabryka Wody.



- Budynek "B" pod kątem konstrukcyjnym jest już skończony. Trwają prace wykończeniowe i instalacyjne, jeżeli chodzi o teletechnikę czy wentylację. Natomiast jeżeli chodzi o budynek "A", on jest w trakcie wznoszenia. Jest około 50 procent zaawansowania budowy. Wynika to z tego, że jest on podpiwniczony, a budynek "B" nie. Pomimo tego, że prace rozpoczęły się równolegle, to ten po prostu powstał szybciej - mówi Stępień.



Koszt przygotowania wystawy to prawie 26 milionów złotych.



Fabryka Wody powstaje w miejscu dawnej Gontynki. Budowa kosztuje prawie 350 mln zł, a prace zakończą się w przyszłym roku.