Hotele szykują się na oblężenie?

Na tę informacje czekali i przedsiębiorcy, i konsumenci. Od 12 lutego znów działać będą mogły hotele.

Na razie tylko z 50-procentowym obłożeniem, ale to wciąż duży powód do radości - mówi pracująca w szczecińskim Hotelu Atrium Sandra Hanć.- Czekaliśmy tylko na takie informacje, jesteśmy cały czas gotowi, pracownicy czekają, żeby wrócić do pracy. Wszystkie kwestie dotyczące wymogów sanepidowskich też mamy przygotowane - tłumaczy Hanć.Czy za tydzień hotele będą w związku z tym przeżywać oblężenie? Sandra Hanć studzi nieco optymizm: - Jakiś tam procent osób będzie ograniczać swoje wyjazdy. Bardziej liczymy więc na wyjazdy służbowe, w naszym wypadku będą górowały. Turyści to teraz chyba w góry pojadą.Od 12 lutego działać będą mogły także kina i teatry - również przy 50-procentowym obłożeniu.