Historyczna stoczniowa świetlica stanie się oddziałem Instytutu Dziedzictwa Solidarności

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że o utworzeniu oddziału zdecydowano w porozumieniu z Komisją Krajową NSZZ "Solidarność".Instytut będzie odpowiedzialny za remont i adaptację stoczniowej świetlicy w Szczecinie. Ponadto opracuje i przygotuje scenariusz wystawy stałej oraz - po zrealizowaniu inwestycji - będzie zobowiązany do prowadzenia w nowym obiekcie działalności kulturalnej związanej z dziedzictwem "Solidarności".Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje, że obecnie prowadzone są konsultacje przedstawicieli Instytutu Dziedzictwa Solidarności oraz władz Miasta Szczecina dotyczące warunków przekazania IDS budynku stoczniowej Świetlicy oraz jej terenu. Równocześnie resort podejmie w uzgodnieniu z NSZZ "Solidarność" procedurę zmiany Statutu IDS, który będzie poszerzony o zapisy dotyczące Oddziału i jego szczegółowych zadań.Instytut Dziedzictwa Solidarności to odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez środowiska szczecińskie oraz przede wszystkim wyraz odpowiedzialności Państwa Polskiego za ochronę spuścizny szczecińskiej "Solidarności".30 sierpnia 1980 roku w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego komunistyczne władze podpisały porozumienie z przedstawicielami strajkujących załóg regionu, co zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim. Wydarzenie to, obok porozumień zawartych w Gdańsku 31 sierpnia oraz w Jastrzębiu-Zdroju 3 września 1980 roku, stanowi jeden z najważniejszych punktów zwrotnych w najnowszej historii Polski. Ww dalszej perspektywie przyczyniło się do odzyskania przez Polskę suwerenności po 1989 roku.