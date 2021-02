Szczecińska policja będzie mieć nowy obiekt szkoleniowy

Mat. Policja Zachodniopomorska Mat. Policja Zachodniopomorska Fot. Policja Zachodniopomorska

Podpisano umowę na budowę nowego budynku szkoleniowego dla policji w Szczecinie.

Inwestycja obejmuje zaprojektowanie i wykonanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie budynku szkoleniowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Wernyhory 5. Nowo powstały obiekt będzie wykorzystywany do ćwiczeń z zakresu prowadzenia złożonych akcji przy użyciu samochodu służbowego.



Łączna kwota planowanej inwestycji to blisko 12,5 mln złotych. Obiekt wraz z wyposażeniem ma zostać wybudowany do końca tego roku, a całość inwestycji zostanie przekazana do użytku w drugim kwartale 2022 roku.