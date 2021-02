W warunkach zimowych jadą rowerami do Kołobrzegu [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dwudziestu śmiałków podjęło trzecią próbę zdobycia rowerami trasy Szczecin - Kołobrzeg w warunkach zimowych.

Bardzo lubię jeździć, uwielbiam jazdę zimową. Jadę już trzeci raz i nie wyobrażam sobie, żeby mnie tu zabrakło - mówi jedna z uczestniczek wyprawy.



- Największy problem to jest ubiór na takie trasy. Nie wiemy co nas zaskoczy. Jedziemy na otwartych przestrzeniach, wiatr jest niesamowity, wjeżdżamy w las i musimy się rozbierać, bo jest tak ciepło. Jeżdżę już ładnych parę lat, mnóstwo ultramaratonów, ale zawsze mam problem z ubiorem. Musimy być przygotowani na każdą pogodę, ale do końca go też nie ma. To jest siła woli, walki, udowodnienia chyba samemu sobie, że można - mówi uczestniczka.



Trasa w warunkach zimowych jeszcze nigdy nie została zdobyta. Dwa lata z rzędu próbowaliśmy to zrobić, niestety pogoda za każdym razem nas pokonywała - mówi Kamil Misikonis, organizator ultramaratonu.



- W tym roku, pomimo pandemii, zrobiliśmy kwalifikacje przy zachowaniu zasad: dystans, dezynfekcja i maseczka. Chcemy tę imprezę przeprowadzić, nie jako wyścig, a wyprawę rowerową. Mamy 18 godzin żeby dojechać do Kołobrzegu - mówi Misikonis.



Rowerzyści zamierzają zakończyć trasę około godziny 6 rano w Kołobrzegu.