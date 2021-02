Kina będą otwierane, Pionier na razie nie [ZDJĘCIA]

Kina mogą zostać otwarte, ale najstarsze kino na świecie pozostanie zamknięte.

Jeśli już otwierać, to otwierać bez okresu próbnego. - Nie wpłynie to dobrze, ani na mieszkańców, ani na prowadzących dane obiekty - mówi Wanda Szewczyk, współwłaścicielka kina Pionier w Szczecinie. - My jesteśmy za mali. Mając doświadczenia z poprzedniego okresu, kiedy kino było zamknięte, a potem ponownie otwarte, na samym początku mieliśmy jedną, dwie, trzy osoby. Musieliśmy ograniczyć liczbę seansów emitowanych na naszym ekranie z racji tego, że ponosiliśmy ogromne koszty. Teraz też się tego obawiamy, dlatego będziemy przez te dwa tygodnie obserwować, co postanowi rząd, co postanowią władze.Decyzją rządu, od piątku otwarte zostaną warunkowo na dwa tygodnie w reżimie sanitarnym kina, teatry, filharmonie i opery.