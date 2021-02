Idzie silny mróz. Temperatury spadną do -23 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego - najniższego stopnia - przed silnym mrozem. Dotyczą także południowych rejonów województwa zachodniopomorskiego.

Ostrzeżenia dotyczą części województwa lubelskiego i mazowieckiego, oraz podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego - oprócz rejonu Trójmiasta i Półwyspu Helskiego, a także południowych rejonów województwa zachodniopomorskiego.W tych rejonach temperatura w nocy może spaść do -20 stopni Celsjusza, a na wschodzie nawet do -23.Ostrzeżenia zaczną obowiązywać od godziny 19.00 i będą ważne do niedzieli do godz. 9.00.