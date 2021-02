W Szczecinie powstanie nowy budynek szkoleniowy dla zachodniopomorskiej policji.

Podpisano umowę na budowę obiektu przy ulicy Wernyhory. Policjanci będą tu ćwiczyć m.in. prowadzenie akcji z użyciem pojazdów.



Łączna kwota inwestycji to blisko 12,5 mln złotych. Obiekt wraz z wyposażeniem powstanie do końca tego roku a całość inwestycji zostanie przekazana do użytku w drugim kwartale 2022 roku.