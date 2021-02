"Koalicja 276" w ocenie gości Kawiarenki Politycznej. Entuzjazmu brak

Liderzy Koalicji Obywatelskiej chcą złączyć partie opozycyjne w walce z PiS. Entuzjazmu reszty posłów brak - to wnioski z dyskusji w "Kawiarence Politycznej" Radia Szczecin.

Borys Budka i Rafał Trzaskowski przedstawili receptę na "odebranie władzy z rąk PiS". Polega ona na sojuszu z PSL, Lewicą i Polską 2025 Szymona Hołowni.Poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski uważa, że to jedyna szansa na zmiany w kraju.- Ten projekt "276" jest o tyle ciekawy i ważny, żeby też pokazać Polkom i Polakom, że potrzeba jakiegoś szerokiego porozumienia. Takie, które da większość w przyszłym parlamencie - mówił Napieralski.Koalicja Obywatelska musi najpierw odnaleźć swoją tożsamość - komentuje poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.- Chociażby jeżeli chodzi o kwestię praw kobiet, Lewica jest w tym zakresie jednoznaczna. Platforma akurat jest niejednoznaczna, w związku z czym nikt nam tematu praw kobiet nie zabierze, tak samo tematu świeckiego państwa - mówił Wieczorek.W wielu kwestiach się różnimy - dodał Jarosław Rzepa z Polskiego Stronnictwa Ludowego.- Ale tak naprawdę w tych fundamentalnych sprawach, polskiego państwa prawa, demokratycznego, silnego państwa w Europie, jesteśmy zgodni - mówił Rzepa.Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Jach skrytykował pomysł liderów KO. Jego zdaniem to "nic nowego".- Nie chcę być aż tak złośliwy, ale trudno inaczej to określić, jak to, że obecne kierownictwo Platformy jest tak jałowe intelektualnie, że nie potrafi wymyślić nic innego oprócz tego, że stworzymy wspólną koalicję, która wygra z Prawem i Sprawiedliwością - mówił Jach.Projekt o nazwie "Koalicja 276" zakłada wspólny front w wielu kwestiach związanych z przyszłością kraju. Komentarze posłów są mieszane. Część z nich uważa, że sojusz jest możliwy, inni podkreślają, że huczne zapowiedzi powinny poprzedzić pieczołowite negocjacje.Były kandydat na prezydenta a jednocześnie lider największego opozycyjnego ruchu Szymon Hołownia napisał na Twitterze, że to "planowanie małżeństwa bez pytania o zdanie wybranka". Największym zarzutem zainteresowanych posłów jest fakt, że Koalicja Obywatelska nie zapytała nikogo o zdanie w kwestii ogłoszenia planów sojuszu.