Niosą bezinteresowną pomoc, teraz zostali nagrodzeni [ZDJĘCIA]

Na co dzień bezinteresownie niosą pomoc ludziom w potrzebie, ale ich praca została nagrodzona. Mowa o tegorocznych laureatach nagrody „Konika Kołobrzeskiego".

To coroczne wyróżnienia władz miasta dla kołobrzeżanina roku, czyli osoby, która przyczyniła się do rozwoju lokalnej społeczności lub swoją działalnością promuje miasto. W tym roku dwie statuetki trafiły jednak do organizacji, które od lat organizują lub uczestniczą w akcjach charytatywnych.



Pierwszym Konikiem nagrodzono Grupę Ratowniczą „Paramedic” za pomoc, jaką wolontariusze okazują w czasie pandemii COVID-19. Prezes stowarzyszenia Remigiusz Jankowski mówi, że jest to dostrzeżenie wysiłku każdej osoby, które od początku pandemii dostarczały leki czy zakupy osobom przebywającym na kwarantannie.



- Od początku organizowaliśmy pomoc dla seniorów, dla osób na kwarantannie. I do dzisiaj tę pomoc realizujemy, pandemia cały czas trwa - mówi Jankowski.



Drugi Konik powędrował do fundacji Wolne Miejsce, która od lat organizuje świąteczne spotkania dla osób samotnych. Prezes fundacji Mikołaj Rykowski mówi, że wolontariusze planują już kolejne działania.



- Ta nagroda nas obliguje do jeszcze mocniejszego działania. Obiecuję państwu, że tak będzie, a tak naprawdę już się to zaczęło. Nasza fundacja, prócz wigilii wielkanocnej i gotowania z okazji różnego rodzaju wydarzeń, organizuje również w całej Polsce sklepy socjalne, także w Kołobrzegu - mówi Rykowski.



Pierwszy sklep socjalny prowadzony przez fundację powinien ruszyć już wiosną. Seniorzy i podopieczni opieki społecznej będą mogli kupić w nim pełnowartościowe towary za mniej niż połowę ceny.