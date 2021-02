Chojna po raz kolejny podzieliła się krwią [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

51 dawców i ponad 22 litry krwi w cztery godziny. To wynik akcji, jaka w niedzielę odbyła się w Chojnie. Zbiórkę krwi zorganizowali strażacy, ale pomóc mógł każdy.

Punkt oddawania krwi zorganizowano w miejscowym Centrum Kultury. To już drugie takie wydarzenie w Chojnie.



- Kilka osób w naszym regionie potrzebowało krwi. I pomysł zrodził się, jak byliśmy po jakiejś akcji w remizie, żeby taką zbiórkę zorganizować - mówiła Karolina Gładkowska-Kiepura, koordynatorka akcji.



Najważniejszy cel to pomaganie, mówili ci, którzy przyszli oddać krew. - Można pomóc komuś potrzebującemu, a to nic nie kosztuje. - Doceniam życie, doceniam krew, więc czuję się zobowiązana, żeby również bez zobowiązań ludziom pomóc. - Akurat pierwszy raz oddaję krew. Powód? Wewnętrzne takie poczucie, że powinno się pomagać.

Krew jest bardzo potrzebna - tłumaczyli krwiodawcy.



Krwi cały czas brakuje, mówiła Małgorzata Kędzielewska, pielęgniarka z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.



- Mimo pandemii jednak są przeprowadzane operacje, są wypadki, gdzie potrzebna jest duża ilość krwi dla chorych i poszkodowanych w wypadkach, są chorzy onkologicznie, którzy też wymagają bardzo dużo krwi i składników krwiopochodnych typu płytki i osocze - podkreślała Małgorzata Kędzielewska.



"Oddaj Krew - Ocal Życie" to inicjatywa strażaków z OSP Chojna oraz Klubu HDK przy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.



Akcje krwiodawstwa w Chojnie mają być cykliczne.