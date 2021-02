Gryfino: mieszkańcy zebrali pieniądze dla chorego Szymka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Były słodkości, rękodzieło i przejażdżki starymi autami. I mimo mrozu - nie brakowało chętnych, by pomóc. Podczas kiermaszu na gryfińskim Placu Barnima udało się w niedzielę zebrać prawie dwa tysiące złotych. A wszystko dla chorego Szymka z Czepina.

- Mamy rękodzieła, tworzone także przez moją koleżankę, mamy pączki, ciasto swojskiej roboty, chlebek, no i słodycze. Trzeba rękę wyciągnąć, bo nie wiemy, w jakiej sytuacji się kiedyś sami znajdziemy - opowiadała jedna z wolontariuszek.Akcję zorganizował Tomasz Karczewski. Na co dzień jest operatorem koparki, a historię Szymka przeczytał w lokalnej gazecie i tak go poruszyła, że postanowił działać. - Postanowiłem im pomóc, żeby podać rękę i zorganizowałem ten kiermasz. Mam piętnastu darczyńców, także jest naprawdę czym się pochwalić dzisiaj - mówił.Gryfinianie, ale i mieszkańcy okolicznych miejscowości, którzy przyjechali specjalnie na kiermasz najchętniej kupowali chleb, domowe ciasta i ręcznie robione ozdoby.Kiermasz odwiedził też Szymon, razem ze swoją mamą, Magdaleną Fogiel. - Dziecko ma dwa lata, choruje na porażenie mózgowe, niedowład lewej rączki i ma 70 stopni skrzywienia kręgosłupa. Najbardziej to chodzi o rehabilitację - mówiła mama chłopca.Każde 45 minut dodatkowej rehabilitacji dla Szymona to koszt 80 złotych. Leczenie chłopca można także wesprzeć za pośrednictwem portalu zrzutka.pl