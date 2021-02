Jak mogą się zaszczepić nauczyciele? Wicekurator wyjaśnia

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Lista chętnych do przyjęcia preparatu otwarta. Rozpoczął się tydzień pod znakiem szczepień nauczycieli. Oprócz pracowników szkół, w kolejce staną również nauczyciele przedszkoli i żłobków.

Dyrektorzy zachodniopomorskich placówek otrzymali specjalny arkusz, w którym zapisują chętnych do szczepienia pracowników. Na podstawie spisu uda się przydzielić osoby do konkretnych szpitali.



- To właśnie lekarze zadecydują, gdzie zaszczepieni zostaną nauczyciele - tłumaczy zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak. - Został przygotowany taki arkusz rejestracyjny. Dyrektorzy szkół będą przyjmowali zgłoszenia od swoich nauczycieli, kto będzie się chciał zaszczepić. Poprzez system informacji oświatowej, arkusz będzie wypełniany, zostanie sporządzona lista, która potem trafi do konkretnego szpitala. Dyrektor danego szpitala będzie podejmował decyzję, jak będzie wyglądało szczepienie.



Kuratorium podkreśla, że szczepienia są dobrowolne. Nauczyciele mają przyjąć pierwszą dawkę preparatu w ten piątek. W pierwszej kolejności mają być szczepieni ci, którzy już pracują stacjonarnie.