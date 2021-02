Rocznica zamordowania Łupaszki. Symboliczny grób w Szczecinie

Fot. IPN Fot. IPN Fot. IPN Fot. IPN

8 lutego mija 70. rocznica zamordowania majora Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki". Kwiaty na jego symbolicznym grobie złożyli w poniedziałek pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej.

- W tym grobie pochowany jest brat majora Szendzielarza - rotmistrz Marian Szendzielarz wraz z żoną. Oni po wojnie osiedlili się w Szczecinie i tu zostali pochowani. Instytut Pamięci Narodowej odnalazł ten grób. My go przygotowaliśmy na dzisiejszą smutną i tragiczną rocznicę. W tym momencie trwa proces wpisania go do ewidencji grobu weteranów walk o Wolność i Niepodległość - mówi Michał Ruczyński ze szczecińskiego IPN.



Major Zygmunt Szendzielarz "Łupaszka" został zamordowany przez komunistów w 1951 roku po sfingowanym procesie. Żona majora Wanda została wywieziona do Niemiec, gdzie zginęła tragicznie.