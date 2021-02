Komenda po wyroku sądu: skończył się mój koszmar

Mężczyzna spędził w więzieniu 18 lat, zanim w 2018 roku uniewinnił go Sąd Najwyższy.

Po ogłoszeniu przez sąd w Opolu wyroku, przyznającego mu zadośćuczynienie i odszkodowanie, Tomasz Komenda powiedział, że jest szczęśliwy, ponieważ w poniedziałek skończył się jego koszmar. Mówił dziennikarzom, że teraz będzie mógł rozpocząć normalne życie. Z sądu zamierzał udać się do 2-miesięcznego synka."Jesteśmy zadowoleni, że sąd w Opolu w końcu zamknął postępowanie i po prostu mogę wyjść i nigdy więcej tu nie wrócić" - mówił. Dodał, że jest to dla niego zamknięcie pewnego rozdziału w życiu. Tomasz Komenda podkreślił, że jego "nowy rozdział" - czyli synek - ma teraz dwa miesiące i chce, aby po prostu był szczęśliwy tak jak on sam jest teraz. "Zacznę w końcu żyć tak, jak powinienem od samego początku i nigdy się tutaj nie pojawić w tym miejscu" - mówił mężczyzna.Tomasz Komenda podkreślił, że to, co go spotkało, nie powinno się było zdarzyć. Jak mówił, "ludzie, którzy go zamknęli, nie mają serca". Pytany, czy wierzy, że ktoś za to zostanie ukarany, powiedział, że nie wie i go to nie interesuje. Dodał, że "dzisiaj zostało w końcu zakończone to, co nigdy nie miało prawa mieć miejsca".Mężczyzna dodał, że nikt go nie przeprosił za skazanie, mimo że był niewinny. "Ja uważam, że słowo: "Przepraszam" mnie nie... nie jest mi w stanie... - bo to jest tylko słowo, a to, co ja przeżyłem to jest tylko i wyłącznie moje" - tłumaczył Tomasz Komenda. Podkreślał też, że "żadne pieniądze nie wynagrodzą [tych] 18 lat".Proces o odszkodowanie i zadośćuczynienie dla Tomasza Komendy toczył się od 2019 roku. Sprawę rozpoznawał opolski sąd, ponieważ obrońca mężczyzny zawnioskował do Sądu Najwyższego, aby sprawą zajął się inny sąd niż ten, który go niesłusznie skazał. Za 18 lat spędzonych w więzieniu, będąc niewinnym, Tomasz Komenda domagał się od Skarbu Państwa prawie 19 milionów złotych. Jak poinformował jego pełnomocnik, mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, decyzję o ewentualnym złożeniu apelacji podejmą po przeczytaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.W więzieniu mężczyzna spędził 6540 dni. Znęcano się nad nim psychicznie i fizycznie. Trzy razy próbował popełnić samobójstwo. W dzisiejszym wyroku sąd przyznał mu blisko 2000 złotych za każdy dzień spędzony za kratami.Do zabójstwa doszło w 1996 roku, w sylwestrową noc, podczas dyskoteki. Sprawcy brutalnie zgwałcili 15- letnią Małgosię i ciężko ranną dziewczynę pozostawili na mrozie. Nastolatka zmarła z odniesionych ran i z wyziębienia. W 2003 roku za zbrodnię w Miłoszycach sąd skazał Tomasza Komendę. W maju 2018 roku Sąd Najwyższy uniewinnił go.Dzisiejsza decyzja Sądu Okręgowego w Opolu jest nieprawomocna.