Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kolejna pracowita noc za kierowcami i operatorami pługów. Przez całą noc jeździli ulicami Szczecina i regionu, żeby możliwie jak najlepiej przygotować jezdnie do porannego ruchu. O 21. na służbie pojawili się strażacy-ochotnicy z Krzywina.

Do trzeciej w nocy odśnieżali ulice Gminy Widuchowa, żeby już o szóstej rano pojawić się w pracy. Strażakiem się jest a nie tylko bywa - tłumaczy naczelnik OSP w Krzywinie Adam Wypchło.



- Staramy się tej zasady trzymać i jeśli jest taka konieczność - zmieniamy się - trzy osoby dzisiaj - jadą następne trzy osoby kolejnym razem. Odsypiamy, troszkę może w pracy, troszkę gdzieś tam w kącie - dajemy radę - zapewnia Wypchło.



Do widoku pługów i piaskarek trzeba się w najbliższych dniach przyzwyczaić. Śnieg nie zelżeje. Kolejne jego opady już w ten czwartek. Ujemna temperatura, zarówno w dzień jak i w nocy, utrzyma się natomiast przynajmniej do przyszłego tygodnia.