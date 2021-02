Będzie wycinka drzew ze skarpy Zamku Książąt Pomorskich

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest zgoda na wycinkę drzew ze skarpy Zamku Książąt pomorskich w Szczecinie. To decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Tomasza Wolendera, który poinformował o tym w "Radiu Szczecin na Wieczór".

- Decyzja dotyczy dokładnie tego, co ostało sformułowane we wniosku, to znaczy myślę, że nie ma żadnego zaskoczenia dla wnioskodawcy - Zamku Książąt Pomorskich - co do treści tej decyzji dlatego, że przychyliliśmy się ostatecznie do wniosku i wydaliśmy zgodę na wycinkę drzew znajdujących się na skarpie - wyjaśniał Wolender.



Na poparcie tezy o tym, że wycinka jest konieczna, by przeprowadzić dalsze badania i rozpoznanie stanu technicznego dołączono ekspertyzę z wynikami badań z ostatniego roku Instytutu Techniki Budowlanej.



- Ekspertyza potwierdziła, że pozostawienie tych drzew służyłoby destabilizacji tego terenu, a nie jego utrzymaniu. Co więcej wycinka jest konieczna też ze względu na przeprowadzenie dalszych badań. Ten teren - jak się okazuje - nie jest terenem naturalnym - mówił Tomasz Wolender.



W maju miną cztery lata od katastrofy budowlanej na Zamku, kiedy to w skrzydle północnym zapadła się cześć stropu. Po ponad dwóch latach ustalono, że doszło do tego z przyczyn naturalnych. Przed naprawą, trzeba jednak dokładnie przebadać zamkową skarpę. Na skarpach mają powstać także tarasy.



Decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie skarpy i wycinki drzew -jak sami mówili - wiązała ręce pracownikom Zamku - nie byli w stanie wykonać żadnego ruchu, do momentu otrzymania opinii konserwatora w tej sprawie.