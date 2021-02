Europoseł Lewicy chwali akcję szczepień w Polsce. "Na tle innych państw ten proces się posuwa"

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

W Polsce możemy czuć się bezpiecznie, proces szczepień przebiega sprawnie - mówił dzisiaj w "Rozmowach pod Krawatem" europoseł Lewicy Bogusław Liberadzki.

Polityk wyraził taką ocenę pytany o zachowanie Niemiec i Francji, które wbrew "unijnej solidarności" kupowały szczepionki we własnym zakresie. - Ale nie z puli Unii Europejskiej - przekonywał Liberadzki - mówił , że "gdybyśmy byli sami, to czekalibyśmy w kolejce, aż się zaszczepią bogaci".



- Półtora miliona szczepień przeprowadzonych. I z drugiej strony - proszę popatrzeć, rząd to eksponuje i to jest w dużej mierze prawda - że na tle innych państw naprawdę ten proces szczepień się posuwa - przyznał Liberadzki. Ja przebywam w Belgii. Czy Państwo wiedzą, że w Belgii się jeszcze nie zaczęło szczepienie?



Teraz w Polsce szczepi się seniorów 70 plus, chęć szczepienia zgłosiło 100 tysięcy nauczycieli. Wczoraj do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionek, w tym tygodniu spodziewane są kolejne.