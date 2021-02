Ostatnie pożegnanie kapitana Jana Pruffera [ZDJĘCIA]

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

We wtorek odbyło się ostatnie pożegnanie kapitana żeglugi wielkiej Jana Pruffera, pilota morskiego, dziekana Wydziału Nawigacyjnego Wyższej Szkoły Morskiej.

Przez opinię Służby Bezpieczeństwa, kapitan Jan Pruffer przez wiele lat miał zakaz pływania za granicę - mówi kapitan Jerzy Niemiec.



- Był wtedy w pilotażu. Miał trochę polityczne zawirowania, bo rodzina była związana z powstaniem, kuzyn był w Argentynie, bo musiał wyjechać z Polski po wojnie. Ci ludzie, którzy w okresie stalinowskim kończyli szczecińską szkołę morską, ale nie dostali pływania - wspominał Niemiec.



To wielka strata dla środowiska związanego z gospodarką morską - mówił wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.



- Wielka strata dla całego środowiska kapitanów, nie tylko w Szczecinie, ale i na wybrzeżu. Pan śp. kapitan Jan Zygmunt Pruffer był wybitną postacią, całe jego życie było nacechowane wielką pracą. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni. To co po sobie pozostawił, ten dorobek, to jest zadanie dla nas, którzy walczą o silną Polskę nad Bałtykiem - mówił Witkowski.



Kapitan Jan Pruffer był pilotem morskim od 1954 do 1970 roku. Zmarł 2 lutego 2021 r.



Mszę w jego intencji odprawiono w kościele św. Rodziny. Wieniec w imieniu premiera Mateusza Morawieckiego złożył wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.