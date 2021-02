Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Utrzymujące się minusowe temperatury sprawiły, że urząd w Kołobrzegu podjął decyzję o ustawieniu w centrum miasta koksowników.

Znajdują się Skwerze Miast Partnerskich i przy ulicy Łopuskiego, a także w sąsiedztwie dworca PKP.



Rzecznik kołobrzeskiego urzędu Michał Kujaczyński mówi, że koksowniki pozostaną na ulicach do czasu, aż ustąpią silne mrozy.



- Chodzi o to, żeby przede wszystkim osoby bezdomne miały się gdzie ogrzać. Ale też mieszkańcy, którzy wybrali się na dłuższy spacer i po prostu zmarzli - mówi Kujaczyński.



Obsługą koksowników zajęła się Zieleń Miejska. Pracownicy miejskiej spółki mają monitorować ich stan i pilnować, by żar utrzymywał się nawet w godzinach nocnych.