Lodołamacze gotowe do łamania lodu na Odrze. Problemem jest temperatura

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Nawet 13 lodołamaczy może wziąć udział w łamaniu lodu na Odrze granicznej, jeżeli zajdzie taka potrzeba i pojawi się zagrożenie powodzią spowodowaną spiętrzeniem lodu.

Siedem lodołamaczy należy do Polski, kolejne sześć to niemieckie maszyny. Lodołamacze są gotowe do akcji - mówi Michał Kaczmarek z Wód Polskich.



- Jesteśmy w pełnej gotowości do tego, żeby przeprowadzić na szczecińskim węźle wodnym akcje lodołamania. Aczkolwiek technicznie żeby lodołamanie było możliwe, potrzebne są dodatnie temperatury. Nie należy prowadzić akcji, gdy temperatury długofalowo mają utrzymywać się poniżej zera. Inaczej wszystko to, co nasze lodołamacze by skruszyły, po prostu szybko ponownie by zamarzło - mówi Kaczmarek.



Według prognoz lodołamacze będą mogły wejść do akcji w przyszłym tygodniu. Ruch barek na Odrze z powodu zalodzenia został wstrzymany.



Polskie lodołamacze stacjonują w Szczecinie, Gryfinie i Widuchowej.