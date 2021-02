Lekcje na śniegu. Dzieci zadowolone [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Najbardziej z zimy cieszą się dzieci. A te z chociwelskiej podstawówki mają dodatkowe powody do radości, bo teraz wszystkie lekcje wychowania fizycznego odbywają się na górce i na sankach.

- Na ten śnieg czekaliśmy już kilka lat - przyznaje Jarosław Jaszczuk, nauczyciel z ZPO w Chociwlu. - Nawet jak ja chodziłem do szkoły, to jeździłem z tej górki. Ten sentyment przerodził się w to, że dzieci, które uczę, również tu jeżdżą i myślę, że są zadowolone z takiej formy zajęć.



- Bardzo lubię takie lekcje w terenie, szczególnie na śniegu. Można się pobawić. Podoba się - mówią młodzi uczniowie.



Takie lekcje to nie nowość w tutejszym Zespole Placówek Oświatowych - uczniowie mają do dyspozycji sanki, które są na wyposażeniu szkoły.