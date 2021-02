Szczecin: Zwolnienia z opłat za koncesję za sprzedaż alkoholu, ale nie po równo?

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Prezydent Szczecina chce zwalniać gastronomię z opłat za koncesję na sprzedaż alkoholu, ale według projektu uchwały, część przedsiębiorców zapłaci więcej niż inni.

Miasto tłumaczy, że to wina nieprecyzyjnych przepisów przyjętych przez rząd. Samorządy w kraju na tej podstawie faktycznie proponują różne rozwiązania, ale przynajmniej w kilku miastach przyjęte zwolnienia są równe dla wszystkich.



Jak tłumaczył nam anonimowo jeden z przedsiębiorców, chodzi o tych, którzy płacą za koncesję w trzech ratach. Bo gastronomicy, którzy przelali całość, dostaną 99 procent zwrotu. Ale tym płacącym w częściach - pierwsza rata przepadnie. Nie zapłacą za to dwóch kolejnych.



Więc, przykładowo, jeżeli przyjmiemy opłatę za koncesję na poziomie 30 tysięcy złotych - to ci płacący w ratach tracą 10 tysięcy, a pozostali tylko 300 złotych.



Dariusz Sadowski z magistratu przyznaje, że to niesprawiedliwe, ale "po analizie prawnej widzieliśmy, że zgodnie z prawem jesteśmy w stanie zaproponować te działania, o których mówimy".



Są miasta, które przepisy interpretują inaczej. Zdaniem przewodniczącego rady miasta Katowice Macieja Biskupskiego, faktycznie ustawa nie jest jednoznaczna, tam radni jednak zdecydowali o pełnym zwrocie niezależnie od sposobu zapłaty.



- Czy opłaty są ratalne, czy za cały rok, będziemy dokonywali zwrotów czy pierwszej raty, czy całej opłaty - powiedział Biskupski.



Z kolei w Poznaniu na razie tylko odroczono opłatę za koncesję na sprzedaż alkoholu. O tym, jakie ulgi dostaną gastronomicy w Szczecinie, zdecydują radni na sesji 23 lutego.